Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un capannone a Malagrotta, la discarica nella zona ovest di Roma. In base a quanto si apprende si tratterebbe di un capannone con all'interno un gassificatore per il trattamento dei rifiuti che sarebbe inattivo da tempo. Sono interventi mezzi dei vigili del fuoco e carabinieri. Al momento non si segnalano feriti. In corso l'attività di spegnimento.