25 apile, il corteo a Roma tra solidarietà all'Ucraina e striscioni contro Putin

(LaPresse) Sulle note di 'Bella Ciao' è partito da Largo Bompiani a Roma il corteo del 25 Aprile organizzato dall'Anpi per la Festa della Liberazione. Alcune migliaia di persone hanno sfilato fino a Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza romana, con in testa lo striscione 'I Partigiani'. "Vogliamo mantenere il senso di festa per i caduti della Resistenza", spiega il presidente Roma e Lazio, Fabrizio de Sanctis, che riguardo alle polemiche sull' Ucraina aggiunge: "Abbiamo sempre condannato l'occupazione di uno Stato sovrano. Il tema centrale però è la pace. Noi siamo contro l'invio delle armi e contro il riarmo dell'Europa". Tra i tanti striscioni presenti alcuni contro la Nato e Putin.

Bella Ciao, da inno partigiano a simbolo della ribellione in tutto il mondo (grazie anche alla Casa di Carta)