Roma, i 15 musei che si possono visitare gratuitamente stando seduti a casa

12 tour virtuali attraverso Street View e 15 gallery fotografiche, complessivamente 800 immagini che raccolgono le opere più belle e importanti delle singole collezioni museali di Roma . Si tratta di un grande patrimonio che può essere utilizzato da studenti, turisti, romani che hanno voglia di curiosare e di scoprire anche virtualmente i capolavori dei musei romani. Inoltre, per 12 musei è possibile visitare virtualmente le sale e ricevere informazioni più dettagliate di opere, con approfondimenti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM