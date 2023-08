Roma, la fontana contro il malocchio: la credenza popolare che ha reso famosa la vasca

romani sono molto affezionati alla Fontana dell'Obelisco Lateranense. Molti anni fa serviva come anti malocchio contro le streghe. Ci troviamo a pochi passi dalla Basilica di San Giovanni, nel centro della Piazza di San Giovanni in Laterano. I romani nel XVI secolo, come le popolazioni provenienti da tutta Europa, erano ancora molto superstiziosi. Nel XVI siamo nel vivo delle persecuzioni e la storia riporta molti nomi di donne paragonate a streghe bruciate sul rogo. Non c'è da stupirsi allora se si pensa all'usanza dei romani di lavarsi nella Fontana dell'Obelisco Lateranense la notte di San Giovanni. Serviva, secondo la credenza popolare, a scacciare il malocchio, gli spiriti maligni invocati dalle streghe. Photo: Shutterstock Music: Korben