Roma, fermata la baby gang delle rapine in metro

Sgominata a Roma una babygang di tre adolescenti capace di mettere a segno diverse rapine alle fermate della metro e sui mezzi pubblici della Capitale. Il modus operandi dei tre era semplice quanto efficace: puntavano le forbici o i coltelli alla gola delle vittime, prese di sorpresa alle spalle, poi le derubavano. La refurtiva consisteva principalmente in soldi e smartphone ma anche vestiti e orologi di lusso. I tre minori, ora in comunità, sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nelle metro. Sono accusati, a vario titolo e in concorso con altre persone, di rapina aggravata e violazione della legge sulle armi. (LaPresse)