Guardate Roma dall'alto e ascoltatela con l'audio 8D: ma non dimenticate le cuffie

«Abbiamo cercato di documentare il lockdown con la cosa che ci ha colpito di più, il silenzio...». Il Team Farins ci racconta l'esperienza vissuta nel girare un video attraverso i droni che, in questi giorni di emergenza Coronavirus, hanno raccontato con impatto emozionale la storia delle città deserte. A questo "i registi del cielo" hanno aggiunto l'esperienza dell'Audio in 8D: «Nessun rumore, nessuna voce, una situazione surreale... Abbiamo cercato di trasmettervi le nostre sensazioni con il suono,sperimentando l'audio 8D per una totale immersione percettiva, quindi se potete ascoltare il video con le cuffie... A distanza di quasi due anni dalla nostra prima avventura per documentare Roma, come nessuno aveva mai fatto, siamo tornati. Abbiamo colto l’occasione per documentarvi ancora una volta la nostra città, le nostre radici, festeggiando questi 2773 anni anche in questo momento difficile».