Roma, dopo il maltempo tornano il sole e le passeggiate lungo il litorale

Dopo il maltempo degli ultimi due giorni, con effetti visibili sulla costa a causa della forte mareggiata, il litorale romano oggi, grazie al ritorno del bel tempo, sta accogliendo numerosi visitatori. Tra Ostia, Fiumicino e Fregene, i romani ne stanno approfittando per passeggiare sui lungomare e lungo le banchine dei porti. Meno sulle spiagge che hanno i segni evidenti del maltempo. Con il sole buon trend per i tanti ristoranti alla prima domenica con minori restrizioni, visto che il certificato verde non serve più per sedersi ai tavoli all'aperto, dopo la cessazione dello stato di emergenza Covid. Ad Ostia, vicino al pontile, tra i luoghi più affollati, anche un'esposizione di auto d'epoca. Sportivi in azione, tra runners e ciclisti, ma anche tanti surfisti che cavalcano l'onda lunga della "coda" della mareggiata. A Fiumicino, nel centro storico, dove, come da tradizione, molti avventori sono in fila per il classico cartoccio di fritto di pesce, curiosità tra chi passeggia sta suscitando, in piazza Grassi, la mostra fotografica che, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il Comune ha organizzato, in collaborazione con la Pro Loco, per approfondire il rapporto tra Pasolini ed i fratelli Sergio e Franco Citti. L'esposizione, inaugurata alla presenza del vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e di Paolo, figlio e nipote di Franco e Sergio Citti, raccoglie immagini di vita e di scena di Pasolini, di Sergio, regista e sceneggiatore di film di culto come "Casotto", "Ostia" e "Mortacci", e di Franco, l'attore simbolo di "Accattone", "Una vita violenta" ed il "Fiore delle mille e una notte". I due fratelli a lungo hanno vissuto nella città portuale e riposano in due dei cimiteri del territorio. Video Mino Ippoliti