Roma, docenti contro dad e mascherine: «Imbavagliati come Giordano Bruno»

Alcuni docenti provenienti da molte regioni italiane hanno organizzato un sit-in di fronte al Ministero dell'Istruzione a Roma per chiedere al Ministro Bianchi e al Governo di eliminare la norma che impone la dad agli studenti senza green pass rafforzato e l'eliminazione delle mascherine durante le lezioni. «Un grave impedimento soprattutto per i bambini più piccoli che devono imparare anche dalle espressioni facciali» , spiega Saverio Massimo Tassi, docente del Liceo Einstein di Milano: «Ci costringono ad insegnare imbavagliati come Giordano Bruno». Accanto a lui il collega Davide Tutino, insegnante del Liceo romano Teresa Gullace: «Siamo qua anche per quelli studenti a cui è consentito entrare in classe, perché in questo modo si insegna che la scuola non è più un diritto ma una concessione». (LaPresse)