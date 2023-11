Roma, danneggiate 4 pietre d'inciampo dedicate ai deportati ebrei

(LaPresse) - Due pietre d'inciampo dedicate ai deportati ebrei Giacomo ed Eugenio Spizzichino sono state danneggiate la notte scorsa davanti a quella che fu la loro abitazione, in via Mameli 47, nel quartiere di Trastevere a Roma. Le due pietre sono state rinvenute completamente annerite. Sul fatto indaga la Polizia. Si tratta del secondo atto vandalico in poche ore nella Capitale, nei confronti di simboli della memoria. Ieri ad essere state prese di mira erano state le pietre d'inciampo dedicate a Michele Ezio Spizzichino ed Aurelio Spagnoletto che già oggi sono state ripulite: qualcuno ha appoggiato su di esse alcuni fiori.