(LaPresse) - Hanno risposto in tanti all'appello della comunità di Sant'Egidio per una manifestazione a sostegno della pace in Ucraina. Tra i tanti accorsi a piazza Santi Apostoli anche la comunità ucraina in Italia: «Abbiamo scelto da che parte stare - ci raccontano - abbiamo scelto i valori europei, abbiamo scelto di essere liberi, siamo pronti a difenderci».