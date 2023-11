In Piazza delle Cinque Scòle, in pieno quartiere ebraico a Roma , è comparsa una scritta antisemita. Il graffito rappresenta la Stella di David a sei punte equiparata a una svastica. Appena scoperto, il simbolo nazista è stato prontamente coperto con un quadrato per camuffarne il significato, ma la scritta è ancora adesso pienamente visibile sul muro. (LaPresse)