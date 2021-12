Sul piazzale della Stazione Termini, un clochard ha pensato di usare il nastro posizionato dalla Polizia Municipale per chiudere una buca come stendino per i panni. Tutti coloro che usano i mezzi pubblici e i treni per spostarsi hanno quindi potuto notare il nastro giallo della Polizia Locale, con appenso ogni capo di biancheria intima, dagli slip, ai calzini colorati, alle maglie, stesi al sole.