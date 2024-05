Un sorprendente episodio di generosità ha avuto luogo in un pub situato nelle vicinanze del Colosseo a Roma. Sabato scorso, un cliente non abituale, presumibilmente scozzese, è entrato nel locale da solo. Dopo aver bevuto qualche drink, ha comunicato al barista la sua intenzione di offrire 2000 euro di birra a tutti i presenti nel pub. Roma, cliente misterioso offre 2000 euro di birra e mancia in un pub al Colosseo