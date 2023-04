Roma, chiude il Foro Contadino. L'appello: «Adotta un libro prima che vada al macero»

A Roma chiude il Foro Contadino, uno dei posti dove potersi perdere tra i centinaia di libri messi a disposizione dei librai come Monica Maggi, giornalista e scrittrice. Da tutti conosciuta come Libraia Felice, chi frequenta i mercati della Capitale sa quanto ami i libri e non perde occasione di regalare quelli usati fra i banchi dei mercati di Roma e provincia grazie all’associazione Libra, che dal 2013 porta avanti l’attività di bookcrossing. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM