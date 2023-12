Roma-Barcellona in treno, ecco il progetto Nightjet

La rete ferroviaria Nightjet continua ad incrementare le tratte e dal 2024 si aggiunge al percorso anche il collegamento tra Roma e Barcellona. Si tratta di un progetto innovativo che consente di viaggiare in modo ecologico. Il progetto Nightjet è un'iniziativa delle compagnie ferroviarie di Francia (SNCF), Germania (DB), Austria (ÖBB) e Svizzera (CFF), già funzionante che, secondo quanto previsto, sarà presente da Barcellona a partire da dicembre 2024. Infatti, la città spagnola sarà collegata in treno a 13 città europee. I treni notturni Nightjet sono innovativi grazie al funzionamento ecologico che darà la possibilità di viaggiare in varie città europee, mentre i passeggeri potranno dormire durante la tratta e raggiungere la destinazione la mattina seguente o alla fine della giornata. Nei treni vi si trovano diverse sistemazioni, tra cui vagoni letto, letti a castello e sedili normali. Circa 254 passeggeri possono essere ospitati, divisi negli scompartimenti singoli fino alle camere per famiglie e ai letti a castello con posti a sedere convenzionali. Tutte le cabine saranno dotate di lavabo. I treni NightJet percorrono il tragitto ad una velocità di oltre 200 chilometri orari e possono attraversare la tratta Berlino-Parigi in poco meno di 5 ore. I prezzi dei biglietti NightJet variano a seconda della destinazione e sono disponibili a partire da 30 euro. Il progetto è caratterizzato da diverse fasi: le prime due linee sono già attive da dicembre 2021 e collegano Vienna e Monaco da un lato e Zurigo, Colonia e Amsterdam dall’altro. Dall’anno scorso sono state collegate Zurigo e Roma, con una fermata a Milano, e nel 2023 saranno attivate le linee di Vienna e Berlino con Bruxelles e Parigi. L’ultima tratta, quella per Barcellona, è prevista per dicembre 2024. Non mancheranno aggiornamenti e ampliamenti per le tratte ferroviarie che potrebbero rientrare nell'iniziativa. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA:PROJECT A_KORBEN