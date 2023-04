Roma, auto contromano su via Leone XIII: il video spopola sui social

(LaPresse) È diventato virale sui social il video che riprende la folle corsa contro mano di un’auto su via Leone XIII, a Roma. Le immagini, diffuse dal canale Welcome to Favelas, riprendono la macchina sfrecciare sulla via che taglia in due Villa Pamphilj mentre chi riprende gli urla dietro nel tentativo di farlo rallentare. Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE