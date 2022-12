Roma, arrestata latitante estradata da Emirati Arabi

La Guardia di Finanza di Roma, con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Esperto per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale di stanza negli Emirati Arabi Uniti, ha arrestato una donna inserita nell’elenco dei 100 latitanti pericolosi, indiziata di riciclaggio e delitti tributari. La latitante, estradata in Italia dopo essere stata individuata negli Emirati Arabi grazie al monitoraggio degli specialisti della Guardia di finanza, è stata presa in consegna dalla Polizia di Frontiera di Fiumicino e dai finanzieri e portata in carcere a Rebibbia, a Roma. (LaPresse)