Roma, attivisti di Ultima Generazione bloccano carreggiata del Gra

Ancora traffico bloccato dagli ambientalisti sul Grande raccordo anulare a Roma. In 12, alle 9 circa, sono scesi sulle tre corsie del Gra tra l'uscita per l' Ardeatina e la Laurentina. Il traffico è rimasto bloccato per circa 15 minuti, poi la protesta è stata interrotta dall'intervento degli agenti della polizia stradale e delle volanti della Questura di Roma. (Video LaPresse)