Roma, alluvione a Prati Fiscali: allagamenti in alcuni condomini

EMBED





Sono state oltre 200 richieste di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti in zona Prati Fiscali, a Roma. Alcune persone e animali sono state evacuate dalle abitazioni a scopo cautelativo, idrovore in azione per prosciugamenti dei locali interrati. Video di Francesco Toiati