Roma, 100 artisti e 50 eventi: riaperto il bando Dominio Pubblico per il festival multidisciplinare

Dominio Pubblico si prepara a tornare con una nuova edizione del festival multidisciplinare dedicato alla creatività Under 25. Dal 6 Dicembre 2021 al 31 Gennaio 2022 è aperto il nuovo bando che chiama a raccolta 100 artisti per oltre 50 eventi che andranno in scena nell’estate del 2022.Sette le sezioni previste e due le location principali del Festival: il Teatro India, grazie alla collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale, e Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL. Crediti foto: Dominio Pubblico via HF4 Music: «Summer» from Bensound.com

