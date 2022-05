Giornata mondiale sclerosi multipla, la video-denuncia dell'attore Rodolfo Laganà

Una canzone e un video-denuncia per raccontare, anche con ironia, le difficoltà di chi deve affrontare la propria vita su una sedia a rotelle, affrontando quotidianamente i vari intralci che spesso si nascondono in città: è quello pubblicato dall'attore Rodolfo Laganà in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla intitolato 'Carrozzella romana'. Qui il videoclip integrale. Il brano è stato prodotto e arrangiato da Marco Rinalduzzi nello studio Arianuova di Formello (Roma), mentre il video è stato prodotto da Rodolfo Laganà.