Rocca di Papa, invasione No vax. La sindaca Veronica Cimino: «Territorio presidiato 24 ore su 24»

Rocca di Papa, invasione No Vax. Parla la sindaca Veronica Cimino: «Il territorio è presidiato h24 per contrastare l'eventuale arrivo di qualche male intenzionato che non rispetta le leggi, è stato programmato un servizio d'ordine pubblico in collaborazione con la questura di Roma, la prefettura e le altre forze dell'ordine e il palazzo comunale è stato transennato con l' istituzione del divieto di sosta per eventuali arrivi a sorpresa, firmata dalla sindaca anche un ordinanza di divieto di raduni in tutto il territorio centrale e periferico».