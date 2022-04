Rischio nucleare, maschere e divise si producono ad Aprilia

Con una guerra alle porte dell'Europa e una situazione diplomatica internazionale fin troppo tesa, c'è bisogno di essere pronti a rispondere a eventuali aggressioni batteriologiche, chimiche o addirittura nucleari anche sul suolo italiano. Le minacce che arrivano dalla Russia, vere o presunte, non lasciano indifferenti i cittadini, sempre più spaventati per il futuro, ma anche il governo nazionale. Le nostre forze armate possono contare su un equipaggiamento all'avanguardia pensato e prodotto da un'azienda di Aprilia, la Arescosmo, 63 dipendenti in prevalenza donne, che dagli anni Novanta realizza per conto del ministero della Difesa sistemi di protezione pensati per garantire sicurezza ai soldati, con una tecnologia ereditata da Pirelli per l'utilizzo dei materiali di ultima generazione.

Rischio guerra nucleare, maschere e divise si producono ad Aprilia: proteggono da attacchi chimici e batteriologici