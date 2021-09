«Basta un semplice dato per capire quello che non ha fatto la Regione Lazio. In Lombardia tra discariche e siti di smaltimento ci sono trenta impianti. Nel Lazio uno e mezzo» così la sindaca di Roma Virginia Raggi al quartiere di San Basilio assieme a Giuseppe Conte per la presentazione della lista per le amministrative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it