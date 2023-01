Rifiuti a Roma, se risiedi in questo quartiere ti verrà rimborsata la Tari

Il 2023 si prospetta un anno ricco di novità per la Capitale sia per quanto riguarda i lavori e costruzioni che la manutenzione della città. Anche i rifiuti rientrano in tale cerchia, infatti, in un quartiere di Roma i cittadini otterranno un rimborso TARI per aver vissuto per anni nel disagio. Dopo varie manifestazioni, richieste respinte, è arrivato il momento di un riscatto. Il rimborso sui rifiuti TARI spetterà a tutti i residenti del Municipio III di Roma, vale a dire alle persone che vivono a Settebagni. La Corte di Giustizia tributaria di Roma ha dato il via libera e il 24 dicembre è stata annunciata la bella notizia: il rimborso previsto è di circa 20mila euro. La restituzione dell'80% della TARI è un passo importante per tutti i residenti di Settebagni e potrebbe essere un input per gli altri municipi che si ritrovano nella stessa situazione o simile. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

