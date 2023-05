Weekend a Roma e dintorni: cinque eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 maggio

Per il weekend che sta per iniziare, Roma e i paesi limitrofi offrono una vastità di eventi da non perdere, per grandi e piccoli. Sabato 6 e domenica 7 maggio sono diversi gli appuntamenti a cui poter partecipare, basta scegliere il vostro preferito a seconda delle vostre esigenze. Esperienze uniche e inimitabili anche a pochi km da casa, godere di attrazioni o fare lunghe passeggiate nelle vie più caratteristiche della città. Tra gli appuntamenti più gettonati ci sono i musei pubblici gratis, l'Era di maggio, Centocelle street food e tanti altri ancora. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN