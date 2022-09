Addio alla Regina Elisabetta, a Roma compare il murales omaggio di Anonimo 74

A Roma, in Via dei Ciancaleoni, è apparso oggi un murales a celebrare Elisabetta II d'Inghilterra. Lo street artist Anonimo 74, di adozione londinese, l’ha voluta rappresentare felice e spensierata di nuovo al fianco del principe Filippo: i due sono ritratti mentre si fotografano e scoppiano in una contagiosa risata. L'artista, già noto al pubblico per le opere precedenti, tra cui San Jose’ in onore di Dybala e la Sora Lella, ha voluto salutare così Sua Maestà, con la speranza che l'amore tra lei ed il Principe possa in qualche modo rinnovarsi in un' altra dimensione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it