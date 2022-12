Red Carpet romano di “Avatar - La Via dell'Acqua”

Sam Worthington e Zoe Saldaña riprendono i loro ruoli iconici, interpretando Jake Sully e Neytiri, genitori affettuosi che fanno di tutto per tenere unita la loro famiglia in Avatar la via dell’acqua. Quando eventi imprevisti li allontanano dalla loro casa, i Sully viaggiano attraverso i vasti territori della luna Pandora, fuggendo infine nel territorio del clan Metkayina, che vive in armonia con gli oceani circostanti. Il film di James Cameron arriva in sala dal 14 dicembre. (Servizio a cura di Eva Carducci)