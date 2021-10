Rave Spinaceto, l'operazione delle forze dell'ordine

È al vaglio la posizione degli organizzatori del rave party interrotto dalle forze dell'ordine a Roma. Carabinieri e polizia sono intervenuti alle prime ore del mattino in un campo in via Giuseppe Lopez, in zona Spinaceto. Le forze dell'ordine hanno identificato i partecipanti e spento la musica, facendo uscire tutti i partecipanti. I piccoli gruppi di giovani sono stati fatti defluire in sicurezza, anche grazie all'ausilio della Polizia Stradale. Sul posto presenti Digos, Polizia Scientifica e i Carabinieri del Nucleo Informativo del Gruppo di Ostia. Identificati anche gli organizzatori, la cui posizione è al vaglio. Tutta l'area è stata ripulita e messa in sicurezza