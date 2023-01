Funerali Ratzinger, fedeli in fila dalla mezzanotte per entrare in piazza San Pietro

(LaPresse) "Siamo in fila dalla mezzanotte per entrare in piazza San Pietro". Così alcuni fedeli accorsi in Vaticano per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. In tanti si sono radunati durante la notte e nella primissima mattina davanti a San Pietro, dopo che per tre giorni la salma del Papa emerito è stata esposta per la venerazione nella Basilica. La piazza è blindata ed è zona rossa per tutta la mattina.