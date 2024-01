Ragazzo ucciso a colpi di pistola a Roma, lo zio di Ivan Alexandru: «Una trappola»

EMBED





«È morto senza un motivo. Gli hanno tolto la vita per niente». A dirlo, tra le lacrime, Ionut, lo zio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nella notte a Roma. «Andava a scuola e giocava a calcio - dice lo zio - Non andava per strada non era in mezzo alla droga. Mio fratello è il compagno della madre, per lui era come un figlio. Stava con lui stanotte perché voleva andare a dormire da un altro zio».