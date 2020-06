La creatività al servizio della Fase 3: i pub romani riaprono al pubblico passando per i social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La creatività al bancone. Dei pub. Scatta la Fase 3 e molti locali scelgono la fantasia per riproporsi alla propria clientela "smarrita" durante i duri mesi del lockdown. Dopo l'emergenza Coronavirus , sono sempre di più i pub che riaprono a Roma e che ritrovano così i loro clienti intrattenuti nelle settimane precedenti soltanto attraverso i post sui social. Questo breve corto del "Mister Hyde Pub" di Roma è un altro esempio di come si tenti, lentamente, di tornare alla normalità raccontando l'umanità e le emozioni di chi ha dovuto abbandonare per un lungo periodo i luoghi di ritrovo della Capitale.