Problema rifiuti a Roma, Gualtieri: «Con impianti adeguati e differenziata i conti tornano a posto»

«Noi abbiamo un'idea di decentramento dell'Ama. E' una parte della strategia sui rifiuti, non è l'unico ma è molto importante perché c'è insufficiente decentramento delle responsabilità. Servono poi degli impianti adeguati. Le tecnologie attuali permettono di costruire impianti che hanno zero impatto ambientale. Ci vorrà qualche anno, quindi non bisogno perdere tempo con l'aumento della differenziata. Contiamo che non si arriverà a tale obbiettivo prima di cinque anni. Con impianti adeguati e differenziata i conti tornano a posto» lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma del PD, intervenendo alla prima giornata del Festival delle Città, organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali Italiane (ALI). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it