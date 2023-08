Pranzo di Ferragosto gratis: l'iniziativa del Comune di Roma per combattere la solitudine

iamo agli inizi di agosto, e con l'inizio del mese comincia anche la famigerata ricerca del posto con cui, con amici e parenti, passare una giornata speciale nel giorno di Ferragosto. Una festa che unisce tradizione, relax estivo e momenti di condivisione, rappresentando un aspetto importante della cultura e dello stile di vita italiani. Quest'anno, per Ferragosto, in varie parti della città, si avrà l'opportunità per circa 1500 individui di godere di un pasto gratuito presso 16 diverse località. La maggior parte di questi incontri si svolgerà presso le strutture delle "case sociali degli anziani e del quartiere", come ha spiegato Barbara Funari, assessore alle Politiche Sociali. Questa iniziativa, che giunge alla sua seconda edizione, mira a stabilirsi come una tradizione significativa per Roma. Non è solo un'occasione per condividere un pasto in compagnia, ma anche per instaurare nuove amicizie e contrastare il sentimento di solitudine. crediti: Foto shutterstock Musica Korben