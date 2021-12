Riapre il Ponte dell’Industria a Roma, Gualtieri: «Ora l’obiettivo è l’ampliamento»

«La riapertura non era semplice. Siamo qui a celebrare questo intervento tempestivo, ma anche a guardare avanti e a come affrontare problemi storici del ponte. L’obiettivo adesso è lavorare per ampliare le carreggiate e impostare il passaggio pedonale sulle passerelle, eliminando così i marciapiedi e consentire alle auto un transito più agevole e soprattutto migliorare il trasporto pubblico». Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla riapertura del Ponte di Ferro.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it