«Da amministratore non ho mai visto così tanti soldi da quando c'è il Pnrr. Finalmente smetteremo si stare con l'ansia di vedere i fondi per i territori diminuiti rispetto all'anno prima» così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel suo intervento all'evento "Next Generation Eu: What's next?" al Monk di Roma.

