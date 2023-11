Piste di pattinaggio a Roma 2023/2024: 6 posti dove trascorrere una giornata in allegria

L'inverno è arrivato e il Natale è alle porte, c'è chi ha già fatto l'albero e chi ha abbellito la casa, qualcun altro, invece, si è lasciato andare a qualche gita fuori porta alla scoperta di luoghi e paesi fiabeschi che diventano ancora più magici con l'arrivo delle feste. Altri ancora non vedono l'ora di andare a pattinare sul ghiaccio. Tra i vari eventi ricordiamo: Pista di Pattinaggio al Laghetto dell'Eur: dal 1 al 26 dicembre inizia il maxi-evento gratuito al laghetto dell'Eur organizzato da Lvl e Kiosko. Oltre alla pista di ghiaccio non mancheranno streetfood, Santa home, ice park, il villaggio di Babbo Natale e le luminarie. Pista di Pattinaggio a Villa Borghese al Christmas World dal 1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Un viaggio tra le installazioni artistiche, gustando prodotti tipici e ammirando spettacoli culturali in lingua originale. Saranno riprodotte 8 città del mondo con spettacoli folkloristici originali, musical inediti, 1 pista di pattinaggio, la fattoria del cioccolato, la città della luci, la casa di Babbo Natale, il presepe a dimensioni reali, la giostra a 2 piani, 2 Kids Playground, le attrazioni di piazza Navona, concerti Gospel, parate e majorette. IcePark a Roma: Largo Beltramelli, Piazza Re di Roma, Foro Italico e Tor Bella Monaca, un progetto con zone diverse volte a soddisfare grandi e piccoli tra le varie attività oltre che a poter divertirsi sulla pista di pattinaggio presente. Pista di Pattinaggio al Cinecittà World: tra la neve e un'atmosfera completamente unica, gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio potranno godere di un evento unico ed incontrare Babbo Natale nella sua casa speciale. Pista di Pattinaggio al Luneur dal 2 dicembre al 7 gennaio 2024 presso il Giardino delle Meraviglie di Roma. Pista di Pattinaggio a Zoomarine dal 2 al 31 dicembre 2023. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN