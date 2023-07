Piscine all'aperto a Roma: 5 posti dove trascorrere una giornata di relax

L'estate è arrivata ed il caldo inizia a farsi sentire, per questo le persone non perdono occasione di cercare un posto all'aperto e al fresco dove trascorrere una giornata di relax e tranquillità. Cosa c'è di meglio di una piscina? A Roma sono tante le strutture aperte che accolgono molti clienti dal lunedì alla domenica a prezzi unici. Da Roma Sud a Roma Est, fino a prima porta vi è l'imbarazzo della scelta: Piscina delle Rose, Aquaniene Sport Club, Piscina Circolo Arca, A.S.D Green Hill, Magic Splash a Valmontone. Eventi, giochi d'acqua, iniziative per bambini e tanto altro ancora per grandi e piccoli. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN