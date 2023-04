Picnic e passeggiate, ecco i programmi di turisti e romani per Pasqua

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2023 I piani per la Pasqua dei romani e dei turisti che passeggiano a via del Corso per gli ultimi acquisti pasquali o per godersi la città approfittando dei giorni festivi a disposizione. I turisti riempiranno i ristoranti romani, mentre c’è anche chi non vede l’ora di tornare a casa per godersi la cucina delle mamme e delle nonne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it