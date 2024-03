Parco del Colosseo, l'impero della natura a Roma

Il documentario Sky Original "L'IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO", presentato alla Festa del Cinema di Roma, offre un'esplorazione unica dell'ecosistema che si sviluppa tra le antiche rovine del Colosseo. Disponibile dal 24 marzo su Sky Nature e in streaming su NOW, il film documenta la ricca biodiversità di specie animali che hanno trasformato il Parco Archeologico del Colosseo nel loro habitat, svelando come la natura abbia riconquistato spazi un tempo umani. Attraverso l'occhio di biologi e naturalisti, il documentario rivela la convivenza tra passato storico e vita selvatica, evidenziando l'adattabilità della natura in contesti urbani complessi e la sua resilienza di fronte alle sfide del nuovo millennio.