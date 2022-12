Papa Francesco in piazza San Pietro saluta i fedeli

Al termine della cerimonia dei Vespri e del Te Deum di fine anno nella Basilica Vaticana, papa Francesco non ha rinunciato alla prevista visita al presepe e all'albero in Piazza San Pietro, provenienti rispettivamente da Sutrio, in Friuli Venezia Giulia, e da Rosello, in Abruzzo. Accompagnato sulla sedia a rotelle dal fedele maggiordomo dalla Basilica attraverso tutta la piazza, lungo il percorso il Papa ha salutato e benedetto sorridendo i fedeli che lo acclamavano, fermandosi anche da accarezzare e baciare i bambini. Poi, davanti al monumentale presepe in legno, ha sostato diversi minuti, mentre uno dei realizzatori gli spiegava anche le tecniche usate. Ha quindi salutato diversi partecipanti ai lavori, rappresentanti delle forze di polizia, religiosi e religiose. Ancora applaudito dai presenti, al termine ha nuovamente percorso il tragitto attraverso la piazza in sedia a rotelle per salutare i fedeli a ridosso delle transenne. Fino alla macchina che lo ha ricondotto infine a Casa Santa Marta, la sua residenza in Vaticano. VIDEO: LUCA BONACCORSO/AG. TOIATI