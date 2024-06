Papa Francesco in Campidoglio: Roma sia al servizio di tutti. Per Giubileo porta santa in un carcere

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2024 "Roma è la città dello spirito universale. Questo spirito vuole essere al servizio della carità, al servizio dell'accoglienza e dell'ospitalità. Pellegrini, turisti, migranti quanti si trovano in gravi difficoltà i più poveri, le persone sole, quelle malate, i carcerati e per questo ho deciso di aprire una porta santa in un carcere", le parole di Papa Francesco in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev