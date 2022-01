Ostia, partiti i lavori per la riqualificazione della spiaggia dal Canale dei Pescatori

Partiti i lavori per la riqualificazione della spiaggia dal Canale dei Pescatori allo stabilimento Nuova Pineta. Riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante compreso tra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento Nuova pineta . I lavori saranno svolti con l’ausilio della Soc. LA DRAGAGGI Srl con l’utilizzo del mezzo navale M/n DRAGA denominato “GINO CUCCO”, dotato di pompa aspirante-refluente oleodinamica allacciata ad una tubazione flottante per il refluimento della miscela di dragaggio sino alla spiaggia. Le unità in transito in prossimità della zona interessata all’attività dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione all’attività svolta dai mezzi impiegati, valutando l’eventuale adozione di misure Video Mino Ippoliti