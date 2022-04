Ostia, QuinteScienza al Teatro del Lido: teatro, performance e laboratori tra spettacolo e scienza

QuinteScienza 2022: un percorso che gioca con la scienza attraverso l'arte. Per quattro fine settimana, il Teatro del Lido di Ostia diventerà palcoscenico di spettacoli, laboratori, workshop, incontri, performance e lezioni interattive. Photo Credits: Monica Condini, Quintescienza via HF4 ; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

