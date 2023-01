Ostia, Piazza dei Ravennati: lavori nella polemica

Moira di Mario - In piazza dei Ravennati, proprio di fronte al Pontile, proseguono i lavori di restyling che stanno tuttavia scatenando non poche polemiche per l'eliminazione di decine di parcheggi e il restringimento di corsia in via della Marina, in entrambe le carreggiate. Auto a passo d'uomo e traffico in tilt per tutta la giornata di ieri. In fase di realizzazione al centro della piazza un nuovo marciapiede in terra stabilizzata e intorno quattro grosse aiuole che dovrebbero ospitare altrettante palme. Come altre tre, delimitate da parapedonali, anch'esse in fase di realizzazione proprio in via della Marina e ai due lati di lungomare Toscanelli, a ridosso della piazza, con l'ampliamento di tratti di spartitraffico. Nel piano anche nuovi scivoli e percorsi tattili e l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche che attualmente impediscono ai disabili in carrozzina e agli ipovedenti di muoversi in sicurezza. Previsti, infine, nuovi pozzetti per il drenaggio dell'acqua piovana. Il progetto era stato approvato a ottobre 2019 dalla passata giunta Raggi ed è stato sposato dall'attuale esecutivo Gualtieri per un importo di poco inferiore a trecentomila euro. Dubbi sono stati sollevati dai residenti del quadrante Namaziano-Tor San Michele che aderiscono al Comitato di quartiere Lido Centro. Gli abitanti parlano di «specchietti per le allodole, si fa riferimento alla pedonalizzazione e fruizione degli spazi, poi basta farsi due passi nella zona pedonale per vedere che non si cammina perché le stradine sono invase da tavoli e barriere di vetro per isolare gli avventori dei locali all'aperto. Questo ulteriore allargamento dei marciapiedi intorno a piazzale dei Ravennati consentirà probabilmente ad alcuni locali di spostare la mega pedana sulla nuova pavimentazione, con il risultato che il camminamento in più creato sarà risibile in confronto ai soldi spesi». Video Mino Ippoliti