Ostia ha uno dei mari più puliti della regione Lazio: dove si può fare un bagno pazzesco

Quando si pensa ad Ostia sul litorale del Lazio, la mente va subito alla parte antica con i resti del teatro romano e non certo al mare e alla sua bellezza. Perché in tema di litorale, spesso è stata bistrattata sopratutto sui social con meme e immagini che la rappresentavano come una sorta di bolgia infernale. Le analisi dell'acqua condotte dall'Arpa Lazio la collocano ai primi posti tra i litorali laziali per qualità del mare. Ebbene sì: Ostia ha uno dei mari più puliti della regione, tanto da superare anche la rinomata Santa Marinella e perfino Pomezia. Crediti foto: kikapress, Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

