Ostia, la rabbia dei cittadini dopo il nubifragio: «Il Municipio sapeva»

C'è rabbia tra i cittadini di Ostia dopo la bomba d'acqua che ha colpito il quartiere di Roma che affaccia sul mare, causando danni e disagi alla popolazione. "Qui non si è visto nessuno ma ho visto ieri Gualtieri in tv... e non aggiungo altro", dichiara la signora Anna che come altri cittadini si trova a fare la conta dei danni. Il nubifragio ha colpito in particolare alcune zone del quartiere romano, sommergendo cantine, garage, negozi e perfino una chiesa. Un problema non nuovo per Ostia che più volte ha dovuto far fronte agli allagamenti post nubifragi, anche se, come spiega Carlo Alimonti ingegnere consulente per il Vicariato di Roma, "un evento del genere non si era mai visto". "Il problema dell'allagamento è già noto", sottolinea ancora l'ingegnere che poi aggiunge: "E' un problema del sistema fognario presente in tutta la zona di Ostia" e che il "Municipio conosce benissimo". (LaPresse)