Ostia, incidente in via Tancredi Chiaraluce: investito un ciclista

Scontro tra uno scooterone e una bicicletta, ieri poco dopo le 15,30 in via Tancredi Chiaraluce, in uscita da Ostia. Il centauro e il ciclista sono stati trasportati all’ospedale Grassi in codice rosso. Secondo una prima e sommaria ricostruzione della polizia locale del Gruppo X Mare, ancora tutta da confermare, lo scooterista, un uomo di 30 anni, e il ciclista, un anziano, percorrevano via Chiaraluce nella stessa direzione, verso via della Scafa, quando si sono scontrati forse per una manovra azzardata di uno dei due. Nell’impatto la bici si è spezzata a metà e il pensionato sarebbe stato sbalzato a terra. Finito sull’asfalto anche il centauro, caduto dal suo TMax.

Gli agenti sono stati costretti a chiudere la strada per consentire ai colleghi di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e ai soccorritori di intervenire per trasportare i due feriti al pronto soccorso. Il traffico sia in entrata che in uscita da Ostia è rimato completamente bloccato almeno fino alle 18.

(Video Mino Ippoliti)