Ostia, incidente sulla via del Mare: una donna trasportata in ospedale

Nella mattinata di sabato, incidente sulla via del Mare, nel tratto a senso unico, all’altezza del km 25. Una Lancia Y, condotta da una donna, dopo l’urto contro il guard rail si è rovesciata. La donna è stata prontamente soccorsa dal 118 e trasportata nel vicino ospedale Grassi. Sul posto pattuglie della polizia locale Roma Capitale X Mare per regolare il traffico e per i rilievi del caso. Video Mino Ippoliti