Ostia, scontro frontale in viale del Lido di Castelporziano: tre feriti, uno è gravissimo

Ostia, scontro frontale in viale del Lido di Castelporziano: coinvolte tre vetture, i conducenti trasportati in ospedale . Gravissimo incidente nella tarda serata a Ostia in viale del Lido di Castelporziano, coinvolte tre vetture. I conducenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in ospedale. Il più grave è stato trasferito al San Camillo in codice rosso. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti e messo in sicurezza le auto.

Sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale X Mare

Video Mino Ippoliti